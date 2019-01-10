Почему в Забайкалье отсрочили «мусорную реформу»

Чита, , 10:11 — REGNUM Московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми не решены, да и сама схема вызывает вопросы, врио главы региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год. Чем обернётся это решение для простых забайкальцев, и как собираются использовать эту паузу краевые власти, рассказывает Заб.ру.

По данным издания, одна из самых серьёзных проблем Забайкалья — нехватка мусорных полигонов. На сегодняшний день в крае существует единственный полигон, соответствующий всем стандартам и требованиям — в Краснокаменском районе. По факту же, Забайкалью нужно семь таких «точек». Но мусорный оператор так и не смог определиться с местом их нахождения, да и с формированием тарифов на вывоз и утилизацию мусора возникла неразбериха. Поэтому у нового руководителя регионом — врио губернатора Александра Осипова вполне резонно возникли претензии к разработке территориальной схемы обращения с отходами.

«Существуют серьёзные недостатки в территориальной схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами, отсутствует необходимая инфраструктура для их захоронения, сортировки, временного размещения <…> Я не могу допустить, чтобы забайкальцы платили повышенный тариф за вывоз мусора, при этом условия для перехода на новую систему обращения с ТКО в регионе не созданы», — пояснил врио губернатора.

Любопытно, что с его мнением согласился и директор «Олерон+» Гаджи Амаев, заявивший, в частности:

«Отмена терсхемы — это правильное решение. Мы все прекрасно понимаем, что она неактуальна. Я, как директор, лично с этим столкнулся, выезжая на места. Искать виноватых не надо, нужно просто брать и актуализировать её».

Подводя промежуточный итог мусорной эпопее в Забайкалье, читинские коллеги отмечают: можно порадоваться, что тариф пока останется без изменений и платить невесть за что не придётся. Кроме того, большой плюс, что власти наконец-то обратили внимание на то, что предыдущая схема была нежизнеспособна, и взялись за разработку новой. Однако в этой схеме должны быть чётко определены места будущих полигонов ТКО, а с их поисками до сей поры как-то не ладится. Примером, по мнению «Заб.ру», могут служить две провальные попытки устроить полигон для читинского района — в Атамановке и в Новой Куке. И там, и там жители категорически наотрез отказались от строительства.

По данным baikal-media.ru, конкурс на право стать региональным оператором Забайкалья был завершён 9 февраля 2018 года. Ожидалось, что победителем станет действующее предприятие — ОАО «Забайкалспецтранс», принадлежащее городскому комитету по управлению имуществом Читы. Компания эта располагает штатом в несколько сот человек, активно занимается внедрением раздельного сбора отходов и подготовкой вторсырья для дальнейшей переработки, а уставный капитал компании превышает 38 млн рублей. Но случилось неожиданное — «Забайкалспецтранс» (а не московское ООО «Олерон+», имеющее уставный капитал 10 тысяч рублей) не смог предоставить банковскую гарантию на 120 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, глава Читы Анатолий Михалёв ещё в сентябре 2018 года высказывал сомнения в том, что ООО «Олерон+» самостоятельно справится со всеми обязанностями регионального оператора.

«За три оставшихся месяца необходимо убедить людей в частном секторе заключить договоры на утилизацию мусора, и чтобы люди принесли деньги. Население обязано платить, но оно обязано платить за что-то, за услугу, а вы организовать эту услугу не сможете. Значит процент несанкционированных свалок увеличится. А виноваты будут муниципалитеты», — с такими словами Анатолий Михалёв в сентябре 2018 года обратился к представителю мусорного оператора.

Напомним, суммарная мощность переработки отходов всех объектов МЭОК в крае по окончании строительства должна составить более 670 тыс. тонн в год, но ко всему прочему выяснилось, что что в районах и сёлах не хватает средств на подготовку к работе по новой схеме утилизации мусора.

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