В первые дни 2019 года российские рыбаки получили 20% объёма разрешений

Москва, , 09:50 — REGNUM Примерно 20% от среднегодового объема выдаваемых разрешений (около 30 тысяч) получили российские рыбаки в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство).

«Территориальные управления Росрыболовства в период новогодних праздников выдали российским рыбакам 5,9 тыс. разрешений на промысел, и проблем с оформлением документов не возникало», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в первые дни 2019 года усиленно работала и рыбоохрана. В рейдах и других контрольно-надзорных мероприятиях участвовали почти 1,3 тысячи инспекторов. Действовала 881 рейдовая группа, в том числе межведомственные. Было организовано более 100 постов рыбоохраны, что на 3% больше показателя предыдущего года. На телефоны «горячей линии» рыбоохраны поступило 14 сообщений, 13 из которых подтвердились.

С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года выявлено более тысячи нарушений законодательства в области рыболовства, что на 8% выше уровня предыдущего года. У браконьеров изъято более 1,5 тыс. орудий лова и 19,4 тонны водных биоресурсов.

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