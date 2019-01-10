Завод в Чувашии обанкротился, оставив миллионные долги по налогам

Чебоксары, , 09:37 — REGNUM В Чувашии конкурсное производство в отношении ООО «Завод ткацких запчастей» (ООО «ЗТЗ»), открытое в декабре 2017 года, может быть завершено. Соответствующее решение было принято на собрании кредиторов. Предприятие стало банкротом, проработав два года и оставив долги, наибольшие — перед налоговой службой, более 4,4 млн рублей. Конкурсный управляющий констатирует «невозможность погашения задолженности перед кредиторами в дальнейшем», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов прошло 27 декабря, его итоги представлены 9 января. Отмечается, что всего установлены требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа на общую сумму 8 308 023,63 рубля (по основному долгу, без пени и штрафов). Для участия в собрании был зарегистрирован один конкурсный кредитор — представитель УФНС России по Чувашии, размер требования — на сумму 4 423 160,56 рублей (или 53,23% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченного органа).

В ходе заседания конкурсный управляющий отчитался об использовании денежных средств и ходе производства. Вторым вопросом было вынесено рассмотрение вопроса о дальнейшей процедуре производства.

«Конкурсный управляющий предложил участнику собрания кредиторов в связи с окончанием всех мероприятий, предусмотренных законодательством о банкротстве, отсутствием конкурсной массы и невозможностью погашения задолженности перед кредиторами в дальнейшем, обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ЗТЗ», — говорится в документе.

Кредитор в лице УФНС поддержал предложение об обращении в суд с ходатайством о завершении процедуры конкурсного производства в отношении имущества предприятия.

Примечательно, что требования налоговиков были включены в реестр кредиторов в ноябре 2018 года, то есть через десять месяцев после судебного решения об открытии конкурсного производства. Арбитражный суд Чувашии удовлетворил требования управления Федеральной налоговой службы и принял решение о включении в реестр требований во вторую очередь 4 677 887,03 рублей задолженности по страховым взносам и НДФЛ, в третью очередь — 4 423 160,56 рублей долга, 646 150,02 рублей пени и 122 872,12 рублей штрафов.

Отметим, конкурсное производство в отношении ООО «ЗТЗ» было открыто решением Арбитражного суда Чувашии от 27 декабря 2017 года. Тогда суд принял решение об открытии конкурсного производства по упрощенной процедуре. Согласно акту инвентаризации от 27 декабря 2018 года, подтверждённая кредиторами задолженность предприятия-банкрота превышает 13,2 млн рублей.

«Если стоимость имущества должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется по правилам закона о банкротстве. В таких случаях банкротство ликвидируемого должника производится по упрощенной процедуре без введения наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления», — отмечалось в документе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЗТЗ» было зарегистрировано в 2015 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, учредителем выступил Владимир Седлов. Основной вид деятельности — производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков.