Чиновникам Калмыкии повысили оклады

Элиста, , 09:36 — REGNUM Размеры месячных окладов чиновников Республики Калмыкия увеличены в 1,05 раза с 1 января 2019 года. Соответствующий указ 9 января подписал глава Калмыкии Алексей Орлов.

Документом предусмотрено повышение размеров месячных окладов госслужащих в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы и размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Калмыкии в соответствии с присвоенными им классными чинами госслужбы. Кроме того, глава Калмыкии подписал указ о повышении с 1 января 2019 года денежного вознаграждения госслужащим в 1,05 раза — «в целях обеспечения социальных гарантий», пишет РИА «Калмыкия».

Добавим, что ранее Алексей Орлов подписал указ о повышении окладов в 1,05 раза сотрудникам органов государственной власти, не являющимся госслужащими, а также сотрудникам госучреждений Калмыкии — на 5%.

По информации Астраханьстата, по данным на сентябрь 2018 года средняя начисленная заработная плата в Калмыкии составляла 26 тыс. 163,9 рублей. В сфере деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» средняя зарплата составляла 35 тыс. 698,3 рублей. По данным Росстата за 2017 год (данные за 2018 год пока не опубликованы), средняя зарплата чиновников в органах исполнительной власти на уровне субъекта федерации в Калмыкии составляла 28 тыс. 957 рублей — самая низкая среди регионов Южного федерального округа. Например, в соседней Волгоградской области средняя зарплата чиновников была чуть ниже 50 тыс. рублей.