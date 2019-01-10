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Вкладчикам «Банка Астаны» начнут выплачивать средства с 26 января

Экономика

Наибольшая сумма возмещения для депозитов в национальной валюте составляет $26623

Астана, 10 января 2019, 09:35 — REGNUM  Вкладчики ликвидированного «Банка Астаны» смогут возместить свои средства в «Евразийском банке» с 26 января по 26 июня 2019 года, сообщили 10 января в пресс-службе Национального банка республики.

Возмещения будет выплачиваться из средств Казахстанского фонда гарантированных депозитов в пределах суммы по состоянию на 9 января 2019 года с учетом накопленного вознаграждения.

Наибольшая сумма возмещения для депозитов в национальной валюте составляет 10 млн тенге ($26 623), в иностранной валюте — 5 млн тенге ($13 311).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2018 г. специализированный межрайонный суд Алма-Аты вынес решение о ликвидации АО «Банк Астаны». Ранее Национальный банк Казахстана лишил «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских операций.

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Банковское дело
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