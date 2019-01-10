«Действуйте, а не рассказывайте»: Рогозин о критике Роскосмоса аудиторами

Москва, , 09:24 — REGNUM Генеральная прокуратура и Счетная палата России должны «действовать, а не рассказывать обывателю, как все у других плохо», заявил в интервью РБК гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения об уголовных делах о коррупции в госкорпорации.

По его словам, это неправильно, когда правоохранительные и контрольные органы «ради пиара вбрасывают» информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения государственных компаний.

«Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» добавил, что разговоры «о том, что было», мешают новому руководству корпорации взаимодействовать с партнерами, страховщиками и кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос стала рекордсменом по масштабу выявленных финансовых нарушений.

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Спустя два дня официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что за время работы предыдущего руководства госкорпорации в ведомстве допускались нарушения в сфере охраны интеллектуальной собственности.

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