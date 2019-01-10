Рубль демонстрирует стабильность

Москва, , 09:19 — REGNUM На данный момент сохраняются позитивные настроения у инвесторов к валютам развивающихся стран. Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%. Всё это поддерживает российскую валюту, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Рублю удалось пройти уровень 67, и вечером 9 января котировки в паре доллар-рубль находились на отметке 66,70. Основная причина позитивных настроений у инвесторов — это смена тональности у руководства ФРС США. Все больше представителей ФРС высказываются за то, чтобы монетарная политика была бы помягче и в цикле повышения ставки рефинансирования нужно сделать паузу», — считает эксперт.

Протоколы с последнего заседания ФРС, которые были опубликованы 9 января, подтвердили эти настроения в американском Центробанке, что вызвало резкое снижение индекса доллара на 0,8%, вырос рынок акций в США, выросла нефть, несмотря на значительный рост запасов бензина и дистиллятов. Однако ситуация остается очень тревожной. Выходит очень много плохой макроэкономической статистики, особенно в еврозоне и Китае.

«Беспокоит ситуация с американским госдолгом, о чем прямо высказались в рейтинговом агентстве FITCH, допустив возможность снижения кредитного рейтинга США. В любой момент ситуация на рынках может измениться, очередная волна продаж вызовет рост рисков и уход инвесторов с развивающихся рынков, а это неизбежно ударит по рублю, курс снова начнет снижаться к основным валютам», — полагает Богданов.

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