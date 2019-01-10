Врио губернатора пообещал сахалинцам чистую воду за 2,5 млрд рублей

Южно-Сахалинск, , 09:42 — REGNUM Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко пообещал решить один из наиболее острых вопросов островного региона — снабжение жителей чистой питьевой водой. В 2019 году на масштабную реконструкцию системы водоснабжения острова направят 2,5 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2018 году, когда на решение вопросов водоснабжения было направлено только 745 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Запланированы строительство и реконструкция 21 объекта. Это позволит улучшить водоснабжение и водоотведение в районах области. Проект решает один из самых важных вопросов — снабжение жителей Сахалина чистой питьевой водой», — рассказал Валерий Лимаренко.

Реконструкция и строительство систем водоотведения и водоснабжения развернётся не только в столице островного региона, но и почти во всех муниципалитетах, которые страдают от отсутствия нормальной питьевой воды ещё с послевоенных времен. Будут построены километры водопроводных сетей и новые очистные сооружения. Проекты финансируются из подпрограммы «Чистая вода», а также благодаря капитальным вложениям в объекты ЖКХ по госпрограмме «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами ЖКХ на 2014 — 2020 годы».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине до настоящего времени продолжают использовать японский водопровод времён оккупации. Правда, коммунальщики островного региона не знают, где этот водопровод пролегает. Об этом в декабре 2018 года областным депутатам рассказал министр ЖКХ региона Дмитрий Зайцев, отвечая на вопрос парламентариев о причинах потерь 50% воды в сетях. По словам Зайцева, никому не известно расположение японских коммуникаций под землёй. Даже японское качество бессильно против времени. За последние несколько лет водопровод времён Карафуто стал подлинным кошмаром для сахалинских властей в связи с тем, что колоссальное количество воды куда-то утекает и не доходит до потребителя. А вот куда — понять никто не может. В связи с этим власти были вынуждены даже создать для антикварного островного водопровода отдельную программу и выделить деньги из бюджета.

Но пока власти решают проблему, японский водопровод ведёт себя как настоящий диверсант: древние японские сети вспучивают асфальт, рвут его, крушат подвески автомобилей.

Водопроводные сети Сахалина (не считая раритетного японского) только по официальным данным изношены более, чем на 40%. В 1945 году, после освобождения Сахалина от японских милитаристов, никто всерьёз этой проблемой не занимался. Например, в портовом Холмске сеансовая подача воды в жилые дома сохраняется с советских времен.