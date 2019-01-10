Между Курганской и Челябинской областями появилась официальная граница

Курган, , 08:57 — REGNUM Граница между соседствующими субъектами Российской Федерации Курганской и Челябинской областями внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Её протяженность составила более 530 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM с пресс-службе Росреестра по Курганской области.

Появлению границы между регионами предшествовала длительная совместная работа по анализу и сопоставлению имеющегося картографического материала, изучению спорных участков Управлением Росреестра и департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области.

Граница утверждена в конце декабря 2018 года губернаторами регионов, включена в государственный фонд данных и внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Установление точных границ между областями необходимо для предотвращения земельных споров. Также разграничение способствует планированию доходов бюджетов, эффективному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости. Немаловажны чёткие границы между регионами в привлечении инвестиций и создании благоприятных условий для ведения бизнеса и развития конкуренции, пояснили необходимость разграничения территорий субъектов РФ в Росреестре.

Как отмечают в ведомстве, Курганская область граничит c тремя субъектами Российской Федерации — Челябинской, Свердловской и Тюменской областями. Но границы в должном порядке утверждены только с Челябинской. Работа над определением границ с остальными соседними регионами продолжится в 2019 году.

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