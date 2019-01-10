«Дизельный скандал» в США обойдётся Fiat в $700 млн

Нью-Йорк, США, , 08:32 — REGNUM Автоконцерн Fiat Chrysler заплатит свыше $700 млн для урегулирования судебных исков, поданных против него министерством юстиции США и владельцами транспортных средств в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает Reuters.

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Значительная часть этой суммы — $311 млн — компания выплатит в качестве штрафов американскому минюсту. Ещё по меньшей мере $75 млн — властям штатов, проводящих расследования в отношении концерна. $280 млн будет направлено на выплату для урегулирования иска автовладельцев. Ещё часть суммы пойдёт на оплату компенсации за загрязнение окружающей среды.

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По данным издания, официально о данных договоренностях будет объявлено позднее. Fiat Chrysler отказался от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, иск в суд против Fiat Chrysler Automobiles в связи с «дизельным скандалом» правительство США подало в мае 2017 года. Компанию обвиняют в использовании программного обеспечения, которое занижает показатели выбросов дизельных автомобилей при прохождении специальных тестов. Заявлялось, что с 2014 по 2016 год компания незаконно использовала программное обеспечение, установленное на 104 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee и Dodge Ram 1500, что позволило данным машинам пройти экологические тесты.