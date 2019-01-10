Дзержинский муниципальный перевозчик переходит на автоматическую оплату

Дзержинск, Нижегородская область, , 08:29 — REGNUM Присоединение к автоматизированной системе контроля оплаты проезда для муниципального предприятия «Экспресс» из Дзержинска обойдётся более 3 млн рублей. Итоги тендера подведут 17 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оказание услуги по присоединению к автоматизированной системе контроля оплаты проезда на пассажирском транспорте на территории города Дзержинска муниципальный перевозчик оценил в 3 096 000 рублей. Оценивать заявки будут, исходя из запрошенного объёма вознаграждения за каждое обслуживаемое транспортное средство перевозчика в месяц, оборудованное переносным транспортным терминалом, и от процента, затребованного заявителем от транспортных транзакций, оказанных перевозчиком по безналичному расчёту.

Победитель тендера обязан будет передать автоперевозчику не менее 140 служебных карт оператора, от 12 карт администратора, не менее двух карт контроллера, от 60 переносных транспортных терминалов, не менее 60 сим-карт и столько же чехлов для устройств.

В техзадании уточняется, что автоматизированная система имеет возможность выполнить мониторинг пассажиропотоков, движения и загруженности транспортных средств, доходов от перевозок пассажиров по различным видам проездных билетов, а также автоматизировать финансовый, статистический учёт для оптимизации работы.

Напомним, с 2019 года в Нижегородской области начался переход на автоматизированную систему оплаты, которая должна заработать для всех 62 перевозчиков региона. Первым оператором в ноябре 2018 года было выбрано нижегородское ООО «Ситикард».

Соглашение минтранс области подписал пока с одним оператором, но планируется отобрать ещё две компании. При этом власти региона уточняют, что транспортными картами одного оператора бесплатно можно будет воспользоваться и в тех автобусах, которые обслуживает другой оператор.

В Нижнем Новгороде муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» уже подписало договор на присоединение к автоматизированной системе. Услуга обошлась более 16,077 млн рублей.

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