Apple снизит на 10% производство новых iPhone

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Американская компания Apple намерена в первом квартале 2019 года сократить на 10% выпуск трёх новых смартфонов — iPhone XS, XS Max и XR. Как сообщает газета Nikkei Asian Review, компания уже во второй раз за последние два месяца попросила поставщиков уменьшить производство компонентов и самих девайсов. В общей сложности число выходящих с конвейера iPhone может уменьшиться до 40−43 млн с ранее ожидавшихся 47−48 млн.

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Такие меры были приняты после того, как компания снизила прогноз по собственной выручке с ранее ожидаемых $93 млрд до $84 млрд. Его в начале января 2019 года в послании инвесторам представил глава Apple Тим Кук. Основной причиной названа торговая война США с Китаем и замедления темпов экономики КНР. Для Apple это первое за последние 16 лет предупреждение о снижении прогноза по выручке, это сразу же спровоцировало падение котировок компании на бирже. На следующий день акции производителя подешевели более чем на 9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении сократить план производства нового смартфона iPhone X в два раза американская корпорация Apple заявляла в и начале 2018 года. Это было связано с низкими продажами «айфона» в Европе, Китае и США.

Три новых модели — iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr — американская технологическая корпорация Apple представила на ежегодной выставке в Купертино (США, штат Калифорния) в сентябре 2018 года.

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