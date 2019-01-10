Более 6,5 тыс человек покинули Забайкалье в 2018 году

Чита, , 08:13 — REGNUM Забайкалкрайстат проинформировал о сохраняющейся миграционной убыли населения региона. По оперативным данным, в январе-ноябре 2018 года Забайкалье покинули 6686 человек (в январе-ноябре 2018 года миграционная убыль составила 7225 человек).

Из официальных данных статистики также следует, что наибольшее количество жителей края (6685 человек) выбыли на постоянное место жительства в другие регионы Сибири: Бурятию (14,2%), Иркутскую (12,1%) и Новосибирскую области (5,6%). Ещё 4,6% выбывших уехали в Санкт-Петербург, а 6,0% предпочли переехать в Краснодарский край.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе — октябре 2018 года за счет межрегиональной миграции население Забайкальского края сократилось на 5710 человек. География мест переезда была примерно такой же. Тогда наибольшее количество жителей края уехали на постоянное место жительства в Бурятию (13,8%), Иркутскую область (12,5%), Краснодарский край (6,1%), Новосибирскую область (5,4%), Санкт-Петербург и Московскую область (по 4,5%).

В апреле 2018 года замминистра труда и социальной защиты населения региона Инна Щеглова публично призналась, что если не предпринимать никаких мер, то до 2025 года край покинут около 50 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Огонь, вода и «медные трубы» Забайкалья: главное в регионе за 2018 год