Дагестанская энергокомпания стала банкротом за многомиллионные долги

Махачкала, , 08:34 — REGNUM Процедура банкротства-наблюдения введена в отношении дагестанской энергетической компании «Каспэнергоресурс». Организации назначен временно управляющий, чей отчёт будет рассмотрен 25 апреля 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Арбитражного суда Дагестана.

Напомним, в ноябре 2017 года суд вынес решение о взыскании с ООО «Каспэнергоресурс» в пользу АО «Дагестанская сетевая компания» 66,8 млн рублей: 58,8 млн рублей по основной задолженности и 8 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Должник требования не исполнил, после чего в августе 2018 года истец повторно обратился в суд, на сей раз с требованием о признании предприятия банкротом.

Читайте также: Крупный завод Дагестана могут признать банкротом

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2018 года Дагестанская сетевая компания обратилась в Арбитражный суд республики с требованием признать банкротом и крупный дагестанский машиностроительный завод «Авиаагрегат», основанный почти полвека назад. Основанием для искового заявления стала задолженность за потреблённую электроэнергию в размере более 1,2 млн рублей.

В декабре 2018 года управление Федеральной налоговой службы по Дагестану также обратилось в Арбитражный суд с требованием признать банкротом ОАО «Махачкалаводоканал» — крупнейшего поставщика питьевой воды в столице региона. Поводом для данного иска послужило наличие у организации задолженности по налогам, пени, сборам и штрафам в размере около 596 млн рублей.

Читайте также: Крупнейшего поставщика воды в Махачкале требуют признать банкротом