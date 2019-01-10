Производство боеприпасов: на заводе Татарии планируют реконструкцию

Зеленодольск, Татария, , 07:53 — REGNUM Зеленодольский завод запланировал провести реконструкцию и техническое перевооружение сборочного производства малокалиберных боеприпасов для создания инновационного производственного сборочно-снаряжательного комплекса. Разработкой проекта займётся компания, с которой АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» заключило договор как с единственным поставщиком. Данные проектировщика в документации не упоминаются, известно, что цена контракта превышает 93,56 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Работы на зеленодольском заводе, который входит в госкорпорацию «Ростех», планируется провести в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Целью проекта является среди прочего — повышение эффективности и конкурентоспособности серийно изготавливаемой специальной продукции.

«Назначение объекта: создание гибкого инновационного производственного сборочно-снаряжательного комплекса, концентрирующего возможность производства по выпуску, как существующей номенклатуры изделий, так и малокалиберных боеприпасов нового поколения калибрами 45, 57 мм; внедрение инновационных «безлюдных» технологий механизированной сборки малокалиберных артиллерийских боеприпасов, основанных на применении высокотехнологичного переналаживаемого оборудования сборки и снаряжения малокалиберных патронов калибром от 23 мм до 57 мм, которое позволит максимально сократить нахождение работающих на опасных производственных операциях, снизить трудоемкость изготовления, создать безопасные условия труда, освоить новые виды специальных изделий», — отмечается в техзадании.

Цена договора на проектирование составила 93 560 654,4 рубля.

За 2019−2027 годы на заводе планируют полностью выполнить реконструкцию корпусов и техническое перевооружение. Работы проведут в два этапа.

После завершения работ завод планирует выпуск артиллерийских патронов ВВС, ВМФ, ГРАУ калибра 23, 30, 57 мм в объеме 3,058 млн штук в год, 40 мм выстрелов с осколочными гранатами в объеме 48 тыс. штук в год, патронов катапультирования (ПК, ПТ, ЭПК), патронов воспламенители ПВ — 8 тыс. штук ежегодно, снаряжения корпусов снарядов инертным составом в объеме не менее 1,53 млн штук в год, а также шашек и трассеров в инертном исполнении в объеме не менее 3,058 млн штук ежегодно.

Общий объем финансирования работ — 1 524,16 млн рублей, из которых собственные средства предприятия — 457,25 млн рублей, а средства федерального бюджета — 1 066,91 млн рублей.

Проектные работы должны быть выполнены в 2019—2020 годах.