В Астане строительство возобновили на двух из пяти проблемных стройках

Астана, , 07:55 — REGNUM Власти Астаны не приступили к завершению большинства проблемных проектов долевого строительства жилья, на которое было выделено 4 млрд тенге ($10,6 млн), сообщает 10 января издание Informburo.

Средства были выделены в рамках программы «Нурлы жер». Всего в программу вошли пять жилых комплексов: «Шыгыс», Жагалау-4», «Жагалау-3», «Гарант» и «Жетi жол».

В январе 2019 года строительные работы велись только на двух из пяти объектов. В акимате (администрации) Астаны объяснили, что задержка строительства связана с мероприятиями по утверждению документации.

Напомним, в апреле 2018 года заместитель акима (мэра) Астаны Сергей Хорошун встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Хорошун заявил, что акимат (администрация) получил деньги и планирует завершить строительство проблемных объектов в конце 2019 года.

В рамках программы завершения строительства проблемных объектов АО «Елорда қурылыс компаниясы» заключила договор с холдингом «Байтерек» на общую сумму 40 млрд тенге ($106 млн).