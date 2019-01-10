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Крупнейшие бренды столкнулись с подменой алмазов «синтетикой»

Экономика

Синтетический камень под видом настоящего продают в каждом пятом случае

Москва, 10 января 2019, 07:36 — REGNUM  Более 20% алмазов на мировом рынке являются синтетическими, с подменой столкнулись даже известные бренды. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев, член наблюдательного совета компании «Алроса».

По его словам, вброс синтетических алмазов на мировом рынке носит массовый характер — синтетический камень под видом настоящего продают в каждом пятом случае. Так эксперты оценивают ситуацию с камнями, реализуемыми после огранки.

«Это очень сильно беспокоит крупнейшие бренды, которые ненамеренно оказались жертвами такого подмеса и не смогли вовремя его выявить», — сказал Моисеев РИА Новости.

Синтетический алмаз идентичен по составу природному, распознать «синтетику» очень сложно. Гарантировать натуральность камня можно, если проследить весь его путь от шахты до ювелирного магазина. В настоящее время российские специалисты выстраивают систему маркировки драгоценных камней и металлов, подтверждающую их подлинность, пояснил замминистра.

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