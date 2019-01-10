Четверг, 10 Января 2019 года
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На торги выставлен небоскреб Chrysler Building — «визитка» Нью-Йорка

Экономика

Владельцы столкнулись с резким увеличением затрат на содержание сооружения

Нью-Йорк, США, 10 января 2019, 07:35 — REGNUM  Построенный в 1930 году в Нью-Йорке небоскреб Chrysler Building выставлен на торги владельцами. Об этом пишет 9 января The Wall Street Journal.

Отмечается, что сегодняшние владельцы одного из самых узнаваемых зданий Нью-Йорка столкнулись с резким увеличением затрат на содержание сооружения, кроме того, колледж Copper Union, которому принадлежит земля под строением, в четыре раза (до $32,5 млн) поднял цену аренды.

Таким образом, государственный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council, владеющий 90% акций сооружения и нью-йоркский застройщик Tishman Speyer Properties намерены реализовать недвижимость в ходе торгов. Следует отметить, что фонд Абу-Даби выкупил в 2008 году ценные бумаги Chrysler Building на сумму $800 млн.

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Зарубежная хроника
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