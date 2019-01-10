Дальневосточные рыбаки получили льготы от правительства РФ

Хабаровск, , 07:49 — REGNUM Правительство РФ внесло изменения в перечень градообразующих российских рыбопромышленных предприятий, которым предоставлено право на применение пониженной ставки на пользование водно-биологическими ресурсами. На Дальнем Востоке воспользоваться таким правом теперь смогут восемь рыбопромышленных предприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Камчатке, по данным Минвостокразвития, льготополучателями стали пять предприятий, в их числе старейшая, основанная 75 лет назад рыболовецкая артель «Красный труженик», Тымлацкий рыбокомбинат, Озерновский рыбоконсервный завод №55, АО «Колхоз имени Бекерева», ОАО «Колхоз Октябрь».

На Сахалине льготы сохраняются за «Северо-курильской базой Северного флота». В Хабаровском крае пониженной ставкой воспользуются ООО «БОСАНТУР ДВА», ООО «Востокинвест».

Льготы предоставляются в соответствии с пунктом 7 ст. 333.3 гл.25.1 Налогового кодекса РФ. Для градообразующих предприятий, включенных в перечень льготников, устанавливается ставка в 15% от полной ставки по конкретному виду ВБР. Изменения в перечень льготополучателей могут вноситься не чаще одного раза в год.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбацкое сообщество возмущено попытками правительства РФ вернуть так называемый аукционный принцип распределения квот на вылов ВБР. Эксперты считают, что это полностью уничтожит рыболовство в России. Рыбаки отсылают к началу «нулевых» годов, когда такой принцип уже был введен, но потом власти вынуждены были от него отказаться в связи с тем, что отрасль оказалась буквально на грани уничтожения, а за купленные тогда на аукционах квоты многие рыбопромысловые компании рассчитываются по кредитам до сих пор.