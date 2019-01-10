Депутат Рады: население Украины обречено на замерзание

Киев, , 07:22 — REGNUM Украинские власти, в очередной раз серьезно повышая тарифы на газ, обрекают жителей страны на замерзание, считает депутат Верховной рады («За жизнь») Вадим Рабинович. Об этом нардеп написал в своем Facebook.

«Повышая тарифы на тепло, власть обрекает украинцев на замерзание. Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные», — говорится в сообщении.

Также Рабинович напомнил, что с января на Украине тарифы на газоснабжение выросли еще на 24%. По его мнению, очередное повышение цен связано с тем, что киевские власти «окончательно продалась МВФ».

«При нынешних тарифах пенсионер должен будет заплатить 90%, 100%, а иногда и 120% своей пенсии только за коммуналку», — добавил депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года цены на газ для населения Украины будут соответствовать рыночным. Об этом говорится в тексте меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы МВФ на 2018−2020 годы.

Читайте также: Население Украины ждёт очередное повышение цен на газ

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Украине может быть выгоднее импортировать газ, а не добывать свой