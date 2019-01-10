Самарский банк пытается обанкротить приморских птицеводов

Самара, , 07:13 — REGNUM Зарегистрированное в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» потребовало признать банкротом ООО «Хабаровская птица», которое на 99% принадлежит компании «Халмер Лимитед» (Виргинские острова), и специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы. Обоснованность претензий Арбитражный суд Приморского края начнёт рассматривать 5 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск банком был подан 24 декабря 2018 года, сумма исковых требований — 14 239 726,04 рубля. Третьим лицом в дело привлечено ПАО «Промсвязьбанк», а заявителю судом предложено представить доказательства наличия у должника имущества, достаточного для финансирования процедуры банкротства, или же перечислить на депозитный счет Арбитражного суд Приморского края денежные средства, достаточные для осуществления расходов по делу о банкротстве. В качестве арбитражного управляющего предложен Андрей Матюшин (член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»).

ООО «Хабаровская птица», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано во Владивостоке 8 июня 2016 года. В выписке относительно адреса нахождения отмечено, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)», а также уточняется, что в середине ноября 2018 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, директор — Михаил Меснянкин. Владельцы — компания «Халмер Лимитед», зарегистрированная 11 мая 2016 года на Виргинских (Британских) островах, и Людмила Мясникова (доля — 1%). Последняя также является гендиректором и единственным владельцем ООО «Тренд-Лайн», зарегистрированного в Москве, специализирующегося на вложениях в ценные бумаги. Меснянкин является единственным владельцем белгородского ООО «Юридическая компания Центрального федерального округа».

Приморские СМИ в прошлом связывали компанию «Хабаровская птица» с империей приморского бизнесмена Игоря Борбота, печально прославившегося уголовным делом о хищении 4 млрд рублей на строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне, и задержанного в США в мае 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своих проблемах российские птицеводы заговорили в 2018 году. В конце ноября депутаты Костромской областной думы подготовили обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой о введении дополнительных мер государственной поддержки российских птицеводов, пострадавших от резкого роста цен на фуражное зерно, что влияет на себестоимость производства мяса птицы и яиц. Данное обращение поддержали депутаты профильного комитета Госсовета Татарии. В нём также уточнялось, что ситуация негативно скажется на доходах птицеводов, и может привести к существенному росту цен на продукцию и спаду объёмов производства.

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