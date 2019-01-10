Должно быть стабильно: об отсутствии нарушений в росте цен на бензин в РФ

Москва, , 07:00 — REGNUM Ручное управление топливным рынком, на которое российское правительство перешло после взлетевших цен на бензин, продолжается. И вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко согласен с мнением антимонопольщиков, заявивших, что цены на бензин в регионах России с начала года не повышались более чем на 1,7%. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина, известившего ТАСС, что нефтяники соблюдают договоренности о стабилизации рынка топлива, достигнутые с правительством осенью 2018 года, он, в частности, отметил:

«Что касается топлива, пока заметно подорожало зимнее дизельное топливо. Не исключено, что до конца марта цены поднимутся ещё на 70 копеек. Но очень важно, сколько будет стоить нефть на рынке, если также будет расти, то введут демпфер, так что в первом полугодии все должно быть стабильно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, вопреки заверениям чиновников, цены на бензин и дизельное топливо выросли практически во всех регионах и у всех операторов. Но в ФАС поясняли, что цены повышали в основном крупные вертикально интегрированные компании, и эти меры объяснялись увеличением НДС.

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