В Приморье создалась пожароопасная обстановка

Владивосток, , 05:38 — REGNUM Из-за отсутствия снега на территории Приморского края сложилась пожароопасная обстановка, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что есть уже случаи возгораний сухой растительности. Так, за сутки 9 января в регионе потушено два природных пожара — в Лазовском и в Ольгинском районах.

Пожары были вовремя потушены и ни жилые здания, ни социально значимые объекты не пострадали.

«По результатам космического мониторинга на территории Приморья выявлены 29 тепловых аномалий. На территории пяти лесничеств открыт пожароопасный период», — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС РФ, в регионе высока вероятность и техногенных пожаров — из-за неисправности электропроводки, нарушения правил использования электрооборудования, использования электронагревательных приборов кустарного производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев внёс изменения в правила противопожарного режима