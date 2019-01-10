Четверг, 10 Января 2019 года
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В Приморье создалась пожароопасная обстановка

Экономика

Есть уже случаи возгораний сухой растительности

Владивосток, 10 января 2019, 05:38 — REGNUM  Из-за отсутствия снега на территории Приморского края сложилась пожароопасная обстановка, сообщили 10 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Отмечается, что есть уже случаи возгораний сухой растительности. Так, за сутки 9 января в регионе потушено два природных пожара — в Лазовском и в Ольгинском районах.

Пожары были вовремя потушены и ни жилые здания, ни социально значимые объекты не пострадали.

«По результатам космического мониторинга на территории Приморья выявлены 29 тепловых аномалий. На территории пяти лесничеств открыт пожароопасный период», — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС РФ, в регионе высока вероятность и техногенных пожаров — из-за неисправности электропроводки, нарушения правил использования электрооборудования, использования электронагревательных приборов кустарного производства.

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Травяные пожары
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