Нижегородские власти банкротят застройщика гостиницы-подковы

Нижний Новгород, , 05:33 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области потребовало обанкротить строительную компанию «ИнвестСтрой». Застройщик несколько лет назад анонсировал проект гостиницы в форме подковы, который планировалось сдать к чемпионату мира по футболу-2018. Основанием для подачи иска о несостоятельности стала задолженность за аренду земли, которую ещё осенью 2018 году частично подтвердили решением суда. Иск о банкротстве пока к производству Арбитражным судом Нижегородской области не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление министерства поступило в суд 27 декабря 2018 года, сумма исковых требований — 2 587 435,54 рубля. 16 октября 2018 года ведомство выиграло суд у ООО «ИнвестСтрой» о взыскании 1 778 430 рублей 7 копеек задолженности, в том числе 1 695 638 рублей 5 копеек долга за период с 1 июня 2017 года по 30 июня 2018 года и 82 792 рублей 2 копеек пени за период с 21 июня 2017 по 28 июня 2018 года.

В суде уточнялось, что ещё 12 сентября 2016 года между министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, выступающим арендодателем, и ООО «Инвестстрой» был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 17 344 кв. м в районе дома №1 на улице Шевченко в Нижнем Новгороде. Он предназначен для строительства многофункциональных зданий общественного назначения. Земельный участок предоставлен арендатору сроком на девять лет.

По данным публичной кадастровой карты, данный надел оценивается в 45 427 000 рублей кадастровой стоимости.

В 2015 году нижегородские СМИ писали, что компания «ИнвестСтрой» планирует построить на улице Шевченко к ЧМ-2018 шестиэтажную гостиницу в форме подковы на 119 номеров и два многофункциональных здания с парковками. В том же году на заседании градостроительного совета отмечалась оригинальность проекта и «смелый подход к освоению непростого в ландшафтном отношении земельного участка». Между тем, уже в конце марта 2018 года на заседании архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области было принято решение «отклонить представленную концепцию застройки гостиниц и апартаментов с помещениями общественного назначения на ул. Шевченко в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода».

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 22 декабря 2008 года, уставный капитал — 25 тыс. рублей, генеральный директор — Илья Иванов. Соучредители — Александр Алексеев (80% доли) и Наталья Кузьмина. Алексеев помимо участия в данном ООО в разные годы выступал соучредителем десятка юрлиц, в их числе — созданное в 2014 году строительное ООО «Корпорация Луна». В базе Арбитражного суда имеется не до конца рассмотренный иск мэрии Нижнего Новгорода к этой компании и «ИнвестСтрой» о взыскании небольшой задолженности, вероятнее всего, за аренду помещений, так как обе компании «прописаны» в одном здании, но в разных кабинетах.