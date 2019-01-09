Южная Корея помогает КНДР бороться с эпидемией гриппа

Сеул, , 23:45 — REGNUM Южнокорейское правительство предоставит КНДР финансовую помощь для приобретения противогриппозных препаратов и вакцин, чтобы предотвратить распространение вируса на Корейском полуострове; для этого Сеул обещает выделить Пхеньяну более 3 млн долларов, сообщает 9 января Синьхуа со ссылкой на сообщение министерства объединения Южной Кореи.

Решение о помощи Северной Корее было принято Консультативным обществом национального сотрудничества и примирения КНДР и Республики Корея. Средства будут выделены из фонда сотрудничества Юг — Север.