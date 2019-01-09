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Украина отменила свои стандарты качества древесины ради евроинтеграции

Экономика

Теперь украинские стандарты походят на стандарты ЕС, считают в украинском правительстве

Киев, 9 января 2019, 23:14 — REGNUM  Новые стандарты качества древесины начали действовать на Украине с января 2019 года, заявили в государственном агентстве лесных ресурсов Украины, сообщает 9 января УНИАН.

Согласно сообщению, новые стандарты были приняты таким образом, чтобы больше соответствовать аналогичным стандартам в ЕС. Так, были изменены определения размерно-качественных характеристик лесо‑ и пиломатериалов. К примеру, на Украине деловая древесина обычно делилась на три сорта. Теперь же такая древесина будет разделяться по качеству, так же, как это делают в ЕС.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот под лозунгом «Украина — это Европа». Однако в реальности новая власть лишь формально объявила, что Украина движется к евроинтеграции, а на практике оказалось, что народ стал беднеть еще сильнее, экономика — упала, цены на услуги ЖКХ и продукты сильно поднялись.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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