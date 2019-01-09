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«Нафтогаз Украины» пожаловался, что ему не возвращают долги

Экономика

У населения нет денег – нет денег и у облгазов

Киев, 9 января 2019, 22:34 — REGNUM  Крупнейшая украинская компания по добыче нефти и газа «Нафтогаз» в 2018 году получила меньше прибыли, чем в 2017, заявил глава предприятия Андрей Коболев, сообщает 9 января УНИАН.

По его словам, областные газораспределительные и газоснабжающие компании не выплачивают задолженность перед «Нафтогазов», что ведет к новым убыткам компании. Коболев также отметил, что долги облгазов «Нафтогаз» относит к сомнительной задолженности, то есть на большую часть из этих долгов «Нафтогаз» не может рассчитывать.

Глава «Нафтогаза» добавил, что задолженность облгазов составляет около $2 млрд.

Напомним, областные газоснабжающие и газораспределительные компании не могут оплатить долги перед «Нафтогазом», так как у населения нет денег, чтобы оплачивать услуги ЖКХ. А население стремительно нищает из-за недальновидной политики киевского режима, а также из-за разрушительных реформ, проводимых по указанию МВФ и других международных организаций.

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Проблемы ЖКХ Украины
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