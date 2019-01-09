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«Нафтогаз Украины» решил заняться «зеленой» энергетикой

Экономика

Отдел «зеленой» энергетики будет создан в структуре компании

«Нафтогаз Украины» решил заняться «зеленой» энергетикой
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Киев, 9 января 2019, 22:32 — REGNUM  «Нафтогаз Украины» создаст в своей структуре дивизион, отвечающий за возобновляемые источники энергии (ВИЭ), заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 9 января УНИАН.

По его словам, «Нафтогаз» создаст в своей структуре различные дивизионы: нефти, газа, подземных хранилищ и транспортировки газа. Чтобы поддержать украинскую «зеленую» энергетику, «Нафтогаз» также займется ВИЭ. При этом дивизион энергоэффективности будет либо отдельным, либо в составе дивизиона газа.

Напомним, «зеленая» энергетика на Украине занимает 1% от общего производства электроэнергии. Но поскольку это очень популярная тема в ЕС, Киев активно пропагандирует ВИЭ в СМИ. При этом серьезные источники энергии, вроде шахт или АЭС, не получают должного финансирования и работают на износ.

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«Зеленая» энергетика
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