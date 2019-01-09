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Fitch может понизить рейтинг США из-за приостановки работы правительства

Экономика

Приостановка работы правительства может привести к достижению потолка госдолга США, считают аналитики

Вашингтон, 9 января 2019, 21:15 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможном снижении рейтинга США, который в настоящее время находится на максимальном уровне «ААА», передаёт 9 января агентство Reuters.

Как заявил старший аналитик Fitch по вопросам суверенного долга Джеймс Маккормак, понижение рейтинга США возможно в том случае, если приостановка работы правительства страны продолжится до 1 марта.

По его мнению, это может привести к достижению потолка государственного долга Соединённых Штатов и затруднить подготовку бюджета.

Как передавало ИА REGNUM, федеральное правительство и ряд государственных учреждений США с 22 декабря приостановили работу из-за отсутствия финансирования.

Президент США Дональд Трамп отказался утвердить бюджет на новый финансовый год из-за отказа представителей Демократической партии предусмотреть в нём расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

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