Инфляция в Венесуэле за 2018 год составила 1700000%

Каракас, , 20:59 — REGNUM Рост цен в Венесуэле по итогам 2018 года составил почти 1 700 000%. Такую оценку привёл глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман в своём микроблоге в Twitter.

«С такой цифрой Венесуэла вошла в тройку стран с самой высокой инфляцией в мировой истории», — написал он.

По мнению политика, данный показатель стал результатом деятельности тех, кто «узурпирует власть» и не предлагает никаких мер для вывода страны из кризиса.

Напомним, в минувшем месяце Рафаэль Гусман сообщал, что в ноябре инфляция в стране составила 144,2%, а в годовом выражении достигла 1 300 000%.

Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. В августе в стране была объявлена деноминация. Новая валюта, суверенный боливар, была привязана к петро — криптовалюте, обеспеченной нефтяными запасами республики.