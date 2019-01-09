Костромичи реализовали 173 проекта по развитию региона

Кострома, , 20:45 — REGNUM В прошлом году костромские власти поддержали 173 проекта по программе местных инициатив, сообщает пресс-служба губернатора области. На софинансирование проектов региональный бюджет потратил около 50 миллионов рублей.

Большинство инициатив костромичей касалось благоустройства населенных пунктов: реализовано 93 проекта по организации уличного освещения, озеленению территорий, установке детских площадок. На втором месте оказались вопросы водоснабжения: 55 проектов по ремонту водопроводов, насосных станций и артезианских скважин, строительству колодцев. Также были реализованы проекты по созданию условий для занятий физкультурой и спортом, организации досуга, ремонту сельских клубов и детских садов, обеспечению населенных пунктов устойчивой мобильной связью.

По словам главы региона Сергея Ситникова, в 2019 году областной бюджет может выделить больше денег на реализацию проектов развития, основанных на местных инициативах.

Справка ИА REGNUM. За четыре года в Костромской области в реализации программы поддержки местных инициатив приняли участие 80% всех городских и сельских поселений региона. Было реализовано 600 проектов, инициированных жителями.