Среда, 9 Января 2019 года
20:04:54 МСК

Экономика Молдавии замедляется: прогноз Всемирного банка

Экономика

В России, на Украине и в Румынии, по прогнозам ВБ, дела не лучше

Кишинёв, 9 января 2019, 20:04 — REGNUM  Всемирный банк прогнозирует что экономика Молдавии вырастет на 3,8% в 2019 году, а рост за 2017 год достигнет 4,8%. Как отмечается в январском отчете Всемирного банка Global Economic Prospects, источники роста для экономики Молдавии — частное потребление, рост реальной заработной платы и восстановления объемов денежных переводов, передает ИА REGNUM.

На ближайшие годы темпы эксперты ВБ прогнозируют более умеренный рост для экономики Молдавии: 3,5% в 2020 году и 3,2% в 2021-м. Что касается соседних стран, то Всемирный банк прогнозирует замедление экономического роста России до 1,5% в 2019 году и, соответственно, до 2,9% для экономики Украины и 3,5% для Румынии.

В минэкономики Молдавии прогнозируют рост экономики страны на 4,0% в 2019 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить