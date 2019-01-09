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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году

Экономика

В целом оценка роста ВВП Украины упала на 1,1 процентных пункта

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинская гривна

Киев, 9 января 2019, 20:23 — REGNUM  Рост ВВП Украины в 2019 году сократится до 2,9% по прогнозу Всемирного банка, сообщает 9 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, рост ВВП Украины в 2018 году по данным Всемирного банка составил 3,5%. В 2019 году он сократится на 0,6 процентных пункта. Также финансовая организация предполагает, что в 2020 году рост ВВП Украины составит 3,4%, а в 2021 году — 3,8%.

Напомним, ранее Всемирный банк оценивал рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 4%. Позже прогноз был скорректирован до уровня 3,5%. Таким образом, оценка роста ВВП Украины упала на 1,1 процентных пункта.

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