В Латвии уверяют в пользе евро, но инвесторов страна не привлекает

Рига, , 19:29 — REGNUM На конференции «Пять лет с евро» вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что с момента введение евро Латвия продемонстрировала значительный рост экономики. Его слова передает национальное латвийское агентство LETA.

По мнению Луиса де Гиндоса, несмотря на то, что Латвия основательно пострадала во время финансового кризиса, после присоединения в 2014 году к еврозоне рост ее экономики был мощным. В первые три квартала 2018 года он был близок к 5%, и это один из самых высоких показателей в ЕС и еврозоне, сказал представитель ЕЦБ.

«Важно, что рост латвийской экономики сбалансирован, и она стала намного гибче. В то же время Латвия должна повышать внутренний валовой продукт на душу населения», — добавил вице-президент ЕЦБ.

При этом евро, считают в Латвии, повысил доверие к стране со стороны международных инвесторов, а кредитные рейтинги остаются высокими. Впрочем, всё это не отражается на интересах самих инвесторов.

Настроение иностранных инвесторов в Латвии за год не изменилось, отметил 9 января на презентации «Индекса среды для иностранных инвестиций в 2018 году» его составитель, профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука.

Как и год назад, в 2018 году иностранные инвесторы оценили привлекательность общей инвестиционной среды в Латвии как посредственную — на 2,5 пункта из 5 возможных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Латвии наблюдался самый резкий рост цен на продукты за последние шесть лет — на 6,8%, а цены на горючее выросли на 14%. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), среднегодовая инфляция в Латвии в 2017 году составила 2,9%. По состоянию на ноябрь 2018 года инфляция в Латвии составляла 2,9%. Выше инфляция была только в Румынии, Венгрии и Эстонии — 3,2%.