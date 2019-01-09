Минэнерго ЛНР запланировало дальнейшее снижение цен на бензин

Луганск, , 21:03 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) планируют в дальнейшем продолжить снижение цен на бензин, заявил заведующий сектором нефтегазовой отрасли министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Алексей Мосийчук, сообщает 9 января «Луганский информационный центр».

По его словам, снижение цен на топливо позитивно отразится как на жителях республики, так и в целом на ее экономику. Мосийчук отметил, что ведомство планирует рассмотреть снижение цен весной, поскольку в это время года увеличивается потребление топлива предпринимателями и обычными гражданами.

Напомним, в республике произошло уже два снижения цен на бензин за последние три месяца: в ноябре 2018 года и 7 января 2019 года. В среднем на государственных АЗС цена за литр бензина А-92 составляет 46,5 рублей, за литр А-95 — 50,5 рублей, за литр дизельного топлива — 49,5 рублей.