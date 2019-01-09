В Эстонии госбюджет будут пополнять за счет штрафов

Таллин, , 19:23 — REGNUM По предварительным данным, в 2019 году сумма штрафов, которую должны будут выплатить эстонские граждане, почти на три миллиона евро больше, чем в прошлом 2018 году. Об этом сообщает издание Postimes, подчеркивая, что никогда еще с такой скоростью количество планируемых штрафов в бюджете не росло.

Руководитель отдела финансов МВД Майри Тонсивер объяснила причину такого роста тем фактом, что будут закуплены восемь мобильных камер измерения скорости.

«Можно прогнозировать, что в этом году сумма оформленных штрафов возрастет примерно на 1,5 млн евро», — отметила она.

Вторым источником для дохода бюджета эстонской республики станет поправка в законе, согласно которой штраф будет определяться доходом нарушителя. Принятие поправки остается под вопросом, на данный момент ее согласовывает министерство юстиции, в связи с чем она автоматически переходит в компетенцию следующего состава парламента.

«В связи с поправкой мы прогнозируем рост доходов от штрафов в 2019 году на сумму 1,9 млн евро. Если поправку не примут, этот доход не поступит в госбюджет», — сказала руководитель отдела финансов МВД Тонсивер.