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В Эстонии госбюджет будут пополнять за счет штрафов

Экономика

МВД планирует выписать рекордное количество штрафов в наступившем 2019 году

В Эстонии госбюджет будут пополнять за счет штрафов
Dickelbers
Эстонская полиция

Таллин, 9 января 2019, 19:23 — REGNUM  По предварительным данным, в 2019 году сумма штрафов, которую должны будут выплатить эстонские граждане, почти на три миллиона евро больше, чем в прошлом 2018 году. Об этом сообщает издание Postimes, подчеркивая, что никогда еще с такой скоростью количество планируемых штрафов в бюджете не росло.

Руководитель отдела финансов МВД Майри Тонсивер объяснила причину такого роста тем фактом, что будут закуплены восемь мобильных камер измерения скорости.

«Можно прогнозировать, что в этом году сумма оформленных штрафов возрастет примерно на 1,5 млн евро», — отметила она.

Вторым источником для дохода бюджета эстонской республики станет поправка в законе, согласно которой штраф будет определяться доходом нарушителя. Принятие поправки остается под вопросом, на данный момент ее согласовывает министерство юстиции, в связи с чем она автоматически переходит в компетенцию следующего состава парламента.

«В связи с поправкой мы прогнозируем рост доходов от штрафов в 2019 году на сумму 1,9 млн евро. Если поправку не примут, этот доход не поступит в госбюджет», — сказала руководитель отдела финансов МВД Тонсивер.

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Политическая жизнь Эстонии
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