Глава РТС: С начала года цены на АЗС крупных нефтяных компаний выросли

Москва, , 18:42 — REGNUM С 1 января 2019 года стоимость моторного топлива на автозаправочных станциях крупных нефтекомпаний России выросла на 60−79 копеек. Об этом сегодня, 9 января, сообщил журналистам президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуш.

Он отметил, что подъем цен на моторное топливо на АЗС крупнейших нефтяных компаний не превысил согласованных с правительством пределов. Аркуш пояснил, что цены менялись в зависимости от того, на каких уровнях они были ранее заморожены.

При этом на независимые розничные АЗС заморозка не распространялась и они ориентируются на рыночную ситуацию, в частности, на оптовые цены и цены конкурентов.

«Если цена на 4% выше ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний России. — ИА REGNUM ), то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены», — рассказал Аркуш.