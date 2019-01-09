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Глава РТС: С начала года цены на АЗС крупных нефтяных компаний выросли

Экономика

Рост был ожидаемым

Москва, 9 января 2019, 18:42 — REGNUM  С 1 января 2019 года стоимость моторного топлива на автозаправочных станциях крупных нефтекомпаний России выросла на 60−79 копеек. Об этом сегодня, 9 января, сообщил журналистам президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуш.

Он отметил, что подъем цен на моторное топливо на АЗС крупнейших нефтяных компаний не превысил согласованных с правительством пределов. Аркуш пояснил, что цены менялись в зависимости от того, на каких уровнях они были ранее заморожены.

При этом на независимые розничные АЗС заморозка не распространялась и они ориентируются на рыночную ситуацию, в частности, на оптовые цены и цены конкурентов.

«Если цена на 4% выше ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний России. ИА REGNUM ), то к независимым идут проверяющие и выясняют, почему они повысили цены», — рассказал Аркуш.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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