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Налоговые поступления в бюджет Италии в 2018 году выросли на 7,2 млрд евро

Экономика

Сборы выросли на 1,8%

Налоговые поступления в бюджет Италии в 2018 году выросли на 7,2 млрд евро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Рим, 9 января 2019, 18:22 — REGNUM  По итогам первых 11 месяцев 2018 года налоговые поступления в бюджет Италии выросли на 1,8%, или на 7,2 млрд евро, передает в среду, 9 января, издание Fortune со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

Общая сумма поступлений в январе — ноябре 2018 года составила 414,8 млрд евро.

Сборы прямых налогов выросли на 0,8%, косвенных налогов — на 2,9%. Быстрее всего росли сборы НДС (на 3,3%, или на 3,6 млрд евро) и налога на импорт (на 7,3%, или на 893 млн евро)

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Экономика Италии
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