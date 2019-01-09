Почти 1,5 млрд рублей направят на закупку лекарств в Архангельской области

Архангельск, , 18:17 — REGNUM В 2019 году в Архангельской области на 43% увеличено финансирование льготного лекарственного обеспечения, в том числе северян, страдающих редкими заболеваниями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, всего из регионального бюджета в 2019 году на лекарственное обеспечение северян будет направлено свыше 1 миллиарда 488 миллионов рублей.

«Увеличение финансирования позволит в более полном объеме обеспечить пациентов льготными лекарственными препаратами на амбулаторном этапе», — отметил Антон Карпунов.

Кроме того, с 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ», касающиеся обеспечения лекарственными препаратами ряда «орфанных» больных (с такими редкими заболеваниями, как гемолитико-уремическим синдром, юношеский артрит, мукополисахаридоз). Теперь закупка лекарственных препаратов для этих пациентов будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Субвенция, предоставляемая федеральным бюджетом на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов, составит в 2019 году свыше 321 миллиона рублей.

Напомним, в 2018 году областное Собрание утвердило единственным поставщиком лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ГУП АО «Фармация».

Как сообщало ИА REGNUM, смертность в регионе превышает рождаемость. По данным статистики, за 9 месяцев умерли 11 499 человек, а родились — 8 528. Среди основных причин смертности населения — болезни кровообращения (57% всех умерших).

С начала 2018 года от этих причин умерли 6,6 тыс. человек, что на 1,8% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Также увеличилось число умерших от внешних причин на 2,5%. Число умерших от новообразований, напротив, уменьшилось на 3,1%.