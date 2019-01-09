На Ямале закрывают технопарк, связанный с переработкой мусора

Салехард, , 18:51 — REGNUM Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидирует окружной технопарк «Ямал». Проект постановления опубликован 9 января 2019 года на официальном сайте правительства региона.

Технопарк «Ямал» был создан в марте 2010 года. На его базе действовало семь резидентов. Причины ликвидации в проекте не указываются.

Три резидента были из Нового Уренгоя. Индивидуальный предприниматель реализовал проект «Нейропсихологическая диагностика, коррекция и реабилитация», ООО «Сервис водоотведения» занималось бестраншейным ремонтом инженерных сетей с применением полимерного рукава», ООО «Энергостройинжиниринг» воплощало автоматизированное управление микроклиматом помещения.

Четыре резидента были из Салехарда. Это ООО «Полярный инвестиционный центр, которое изготавливало памперсы для взрослых, ООО «Ямалэкорециклинг» с мини-заводом по переработке изношенных автошин, ООО «Инновационные технологии» занималось системой сортировки и глубокого рециклинга твердых коммунальных отходов, ООО «СПК Ямал Монолит» создавало многослойный монолит.