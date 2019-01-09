В Эстонии отреагировали на слова Путина о выходе Прибалтики из БРЭЛЛ

Таллин, , 17:32 — REGNUM По утверждению руководителя сетевого концерна Elering Таави Вескимяги, благодаря поддержке из европейского фонда CEF прибалтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) смогут снизить сетевые расходы для необходимого строительства новой инфраструктуры.

Согласное его оценке, при присоединении Эстонии к частотной зоне материковой Европы сетевые тарифы для эстонских потребителей не будут расти и для постройки новой инфраструктуры дополнительные деньги налогоплательщиков не понадобятся.

«В Эстонии для синхронизации необходимо обновить два имеющихся соединения с Латвией и пристроить новое, третье соединение. Его сооружение началось совсем недавно и для инвестиций в него ни одного цента денег эстонских электропотребителей взято не будет», — заверил Вескимяги.

По мнению Вескимяги, за счет евросредств Эстония в значительной степени сможет даже обновить старые линии электропередачи, начинающиеся от Нарвы и идущие через Валга в Латвию.

«За счет этого обновление обойдется потребителям дешевле, чем если бы их пришлось обновлять за счет только эстонских потребителей электроэнергии», — добавил он, однако конкретные суммы не привёл.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года электроэнергетические операторы Прибалтики подали подают заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации, который подразумевает усиление ЛЭП внутри самих стран. Сумма ходатайства — 432,5 млн евро, из которых на долю Эстонии придется 187,7 млн евро. Все работы оцениваются в сумму в 1,5 млрд евро.

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Напомним, что вчера, 8 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Калининградскую область, чтобы поприсутствовать на церемонии ввода в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский». В ходе церемонии президент также затронул тему выхода Прибалтики из единой системы БРЭЛЛ, что вызвало бурное обсуждения в прибалтийских СМИ.

«За последние годы мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности (калининградского) региона в целом, в том числе и в связи планами Евросоюза по выходу Балтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться», — сказал Путин на церемонии ввода в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский».

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