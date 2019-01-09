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В Литве цена на один и тот же продукт может различаться в два раза

Экономика

Жителям предложено самостоятельно сравнивать, где цены дешевле

Вильнюс, 9 января 2019, 17:28 — REGNUM  В Литве с начала 2019 года на специальном портале появились конкретные цены на конкретные продукты в разных торговых сетях. Тем самым власти Литвы намерены увеличить конкуренцию торговых сетей и спровоцировать либо падение цен, либо замедлить их рост, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 января. За сбор и сравнительный анализ отвечает министерство сельского хозяйства Литвы.

На сегодняшний день на портале опубликованы цены на самые ходовые продукты из пяти главных торговых сетей страны: Maxima, Rimi, IKI, Norfa и Lidl. Согласно приведённым данным, наибольшая разница в ценах на сыр, сметану и масло. Один и тот же продукт в некоторых сетях может стоить практически в два раза дороже. Кроме того власти обязали продавцов указывать цены производителей и наценку самих торговых сетей.

Отметим, что цены на продукты в Литве в среднем на треть дороже, чем в соседней Польше, из-за чего в выходные дни в Литве сформировалась традиция ехать за продуктами в соседнюю страну.

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Экономика Литвы
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