«Шатдаун» в США: «Конгресс вынудит Трампа перейти к жёсткой экономии»

Москва, , 16:49 — REGNUM Финансовые элиты США могут вынудить американского президента Дональда Трампа свернуть свою экономическую политику, направленную на стимулирование реального сектора, и обратиться к инструментам жёсткой бюджетной экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 января заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя возможные последствия разразившегося в США национального кризиса и приостановки работы («шатдауна») правительства страны.

«Трампу пришлось садиться за стол переговоров с китайцами, и вполне возможно, что последствием шатдауна станет и жёсткая бюджетная экономия. Не только его замечательный проект стены на границе с Мексикой, но и его инициативы по расходам, стимулирующим американский реальный сектор, могут быть ограничены», — заявил Колташов.

По его мнению, за разразившимся в США политическим кризисом скрываются глубокие экономические причины: осенью 2018 года рынки испытали существенное падение, и в результате чего возникла угроза ещё больших экономических дисбалансов на фоне обострения торговой войны США и Китая. В частности, возможно серьёзное падение на фондовом рынке, кризису и «выход из-под контроля ситуации в американской экономике».

При этом в американской финансовой элите существует консенсус относительно того, что доллар должен оставаться сильным, отметил экономист. Поэтому и предпринимаются меры, чтобы «ограничить любые действия американских властей, которые могут негативно отразиться на американском и фондовом рынке, резкое падение которого считается нежелательным».

«Для США дальнейший рост долга становится опасным в финансовом смысле. Поэтому вполне возможно, что итогом шатдауна окажутся ещё более радикальные меры, чем в результате первого (при прежнем президенте США Бараке Обаме), когда республиканцы и демократы договорились, что бюджетный дефицит не должен расти, который тогда был просто огромным», — считает эксперт.

«Обама был вынужден тратить меньше заёмных средств в бюджете. Сейчас Трампа могут ограничить ещё больше, потому что тогда долг будет оставаться под контролем в условиях сохранения политики повышения ключевой ставки ФРС. Обслуживание долга будет дороже, а долг должен расти меньше», — заключил Колташов.

Напомним, что с 22 декабря ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, министерство юстиции, министерства транспорта и сельского хозяйства, приостановили свою работу. Причиной остановки послужили разногласия в Конгрессе США по вопросу проектов президента США Дональда Трампа — в частности, по затратам на стену на границе с Мексикой и иных бюджетных расходов. В то время как конгрессмены от Демократической партии США готовы выделить на эти цели 1,3 млрд долларов, Трамп настаивает на сумме более чем в 5 млрд долларов.