Продажи автомобилей в России в 2018 году превысили докризисные показатели

Москва, , 16:47 — REGNUM Объём продаж новых легковых автомобилей в России в 2018 году составил более 2,38 трлн рублей, впервые превысив докризисный уровень. Такую предварительную оценку приводит 9 января аналитическое агентство «Автостат».

Рекордное количество автомобилей в стране было продано в 2012 году, когда объём рынка составил 2,34 трлн рублей, а в 2013 году он вышел на пиковый показатель в 2,37 трлн рублей. В 2014 году продажи вновь снизились до 2,34 трлн рублей.

Рост рынка в 2018 году эксперты связывают с увеличением средневзвешенной цены автомобиля. Отмечается, что за последние пять лет она выросла на 57%.

В результате объём рынка смог превысить докризисные показатели, несмотря на то, что продажи машин за этот период в стране упали на 36%.

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