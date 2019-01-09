Продажи новых авто в Литве за год выросли почти на четверть

Вильнюс, , 16:36 — REGNUM В Литве рынок новых продаж новых автомобилей за год вырос на 24%, показало исследование компании AutoTyrimai, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 января. Государственное предприятие Regitra за 2018 год всего зарегистрировало 35,9 тыс. новых автомобилей. При этом Литва остаётся фактически транзитным государством, почти половина зарегистрированных новых авто реэкспортируются.

Например, в декабре в Литве было зарегистрировано 2,8 тыс. новых автомобилей, но 1188 были отправлены на реэкспорт. Согласно данным за декабрь 2018 года, лидером продаж оставался Fiat, за ним следовали автомобили марки Volkswagen и Toyota.