Губернатор Калининградской области исключает рост цен из-за СПГ-терминала

Калининград, , 16:33 — REGNUM

Губернатор Калининградской области ответил на вопросы своих подписчиков с социальной сети Instagram о пуске в Калининградской области терминала сжиженного природного газа. В частности Алиханов повторил, что появление в регионе СПГ-терминала не спровоцирует рост цен на газ. «Никаких изменений в цене для потребителей как физ лиц, так и предприятий», — в одном из ответов написал глава региона.

Он также подчеркнул, что Калининградская область снабжается газом по-прежнему через газопровод, а терминал рассматривается как альтернативный вариант, который эффективно может работать в паре с построенным в регионе подземным хранилищем газа (ПХГ).

«Мы не переключились. Газопровод работает. Но теперь у нас есть работающий альтернативный маршрут. А ПХГ — огромный запас для выравнивания потребления в зимний период», — написал Алиханов, отвечая на вопрос о якобы прекращении транзита газа для Калининграда через Литву.

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Подписчиков губернатора также интересовал вопрос, почему не было построено ответвление от газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток», что, как показалось пользователю, выглядит легче, чем плавучий СПГ-терминал, подземное хранилище, завод по регазификации в Ленобласти и прочая инфраструктура.

«Резюме: не легче. Нужна была альтернатива. Она обеспечена. Трубопроводный газ есть, возможности по объёму на годы вперёд обеспечены (под пост потребления), ПХГ до 800 млн кубов хранения уже к 2024 году», — ответил Алиханов.

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Он также коснулся темы газификации региона. Сейчас Калининградская область газифицирована на 68,5%. В 2019 году, по словам губернатора, на газификацию направлено порядка 500 млн рублей.

«Газификация продолжится. В этом году программа охватит Черняховский ГО, Зеленоградский ГО, Нестеровский ГО, Правдинский ГО, Гурьевский ГО, Гусевский ГО, Советский ГО», — написал Алиханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января президент России Владимир Путин официально запустил работу СПГ-терминала в Калининградской области. Подача газа с «Маршала Василевского» началась после приказа Путина, который он сделал, находясь в построенном подземном хранилище газа.

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