ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Москва, , 16:23 — REGNUM Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара понижен на 2,39 рубля — до 67,08 рубля. Курс евро снижен на 2,55 рубля — до 76,9 рубля.

Курс доллара на Московской бирже на текущий момент составляет 67,13 рубля, что на 25 копеек выше уровня открытия торгов. Евро в ходе торгов вырос на 32 копейки — до 76,87 рубля.

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