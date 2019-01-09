Дороже всех в России органы власти обойдутся Ингушетии

Магас, , 16:06 — REGNUM Ингушетия стала лидером в России по затратам на содержание региональных органов власти в период с 2019 по 2021 годы. Председатель правительства РФ утвердил распоряжение, согласно которому три ближайших года в республике будет направляться на эти цели 28,1% средств регионального бюджета. Эти данные опубликованы на сайте правительства РФ.

Вторым в Северо-Кавказском федеральном округе по сумме, направляемой на обеспечение работы структур власти, стала Чечня. С 2019 по 2021 годы эта республика будет направлять на эти цели по 11,9%. Немногим меньше показатель у Карачаево-Черкесии — 11%.

Дагестан в 2019 году потратит на содержание властных структур 10,2% бюджета, а в 2020 и 2021 годах — 9,7% и 8,6% соответственно. Для Северной Осетии утверждена сумма в размере 7,2%.

Меньше всего обойдутся слуги народа Ставропольскому краю. На их содержание будет направляться ежегодно по 3,7% от величины регионального бюджета.