Выставлен на аукцион крупный земельный участок в Москве под бизнес-центр

Москва, , 16:14 — REGNUM Право аренды земельного участка под строительство бизнес-центра на северо-востоке Москвы выставлено на аукцион. Об этом заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщили 9 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Девелоперский проект по строительству бизнес-центра на земельном участке площадью свыше 3,5 гектаров сможет реализовать победитель открытого аукциона. Проект предполагается достаточно масштабным — на участке есть возможность возвести здания высотой до 75 метров, что может заинтересовать крупных инвесторов», — добавил глава профильного департамента.

Общая площадь застройки составит порядка 156 800 квадратных метров. Сейчас земельный участок не используется, начальная цена годовой аренды — 111 млн рублей. Аукцион планируется провести 18 апреля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве изменили порядок определения стартовой цены для земельных участков под строительство социально значимых объектов. Теперь инвесторы смогут приобретать землю на торгах в аренду по начальной цене в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

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