В Чебоксарах может появиться инвестиционный уполномоченный

Чебоксары, , 16:01 — REGNUM В столице Чувашии планируют ввести должность инвестиционного уполномоченного. Предполагается, что его будет назначать мэр Чебоксар и работать предстоит на общественных началах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Разработан проект положения об инвестиционном уполномоченном в городе Чебоксарах. Согласно документу, на этот пост может быть назначен гражданин России, обладающий профессиональным опытом и опытом руководящей работы. Решение о назначении будет принимать глава администрации Чебоксар. При этом работать предстоит на общественных началах.

«Должность инвестиционного уполномоченного не является муниципальной должностью и не относится к должностям муниципальной службы», — отмечается в документе.

В проекте решения отмечается, что деятельность инвестиционного уполномоченного должна быть основана на принципах равенства (обеспечение равных прав всех субъектов инвестиционной деятельности), вовлеченности (при подготовке решений, принимаемых муниципалитетом) и открытости.

«Деятельность инвестиционного уполномоченного осуществляется с целью оказания консультативной и практической помощи субъектам инвестиционной деятельности при осуществлении ими своей деятельности», — уточняется в документе.

В число его задач будет входить как инициирование, так и организация обеспечения сопровождения инвестиционных проектов, включая устранение административных барьеров, межведомственная координация. Кроме того, он сможет вносить предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность.